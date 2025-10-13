Deutscher Buchpreis wird vergeben

Der Deutsche Buchpreis ist mit 25.000 Euro dotiert, die übrigen fünf Autorinnen und Autoren der Shortlist erhalten jeweils 2.500 Euro. Im vergangenen Jahr ging die traditionell am Tag vor der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse vergebene prestigeträchtige Auszeichnung an Martina Hefter für ihren Roman "Hey guten Morgen, wie geht es dir?". Der Österreichische Buchpreis wird am 10. November vergeben.

