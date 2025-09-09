News Logo
ABO

Dan Brown sieht in Elon Musk spannende Literaturfigur

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Bestsellerautor will sich Musks Verdienste nicht kleinreden lassen
©AFP, APA, PAU BARRENA
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Bestseller-Autor Dan Brown hält Tech-Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk durchaus tauglich als Figur in einem literarischen Werk. "Musk hat dieser Gesellschaft auch ganz schön viel ermöglicht und gegeben. Allein deshalb wäre er auch als literarische Figur spannend", sagte der 61-Jährige dem Magazin "Stern". "Es ist leicht, den Stab über ihn zu brechen, aber ich halte ihn für mindestens so bedeutend wie, sagen wir (...) Louis Pasteur."

von

Der französische Chemiker Pasteur (1822-1895) war durch die Haltbarmachung von Wein und das Abtöten von Keimen (Pasteurisierung) bekanntgeworden. Über Musk sagte Brown: "Wenn jemand wie Elon Musk mit seinen enormen Ressourcen neue Technologien entwickelt, selbstfahrende Autos erfindet, die Weltraumforschung revolutioniert, dabei stets mit vollem persönlichem Risiko, sollten wir ihn nicht pauschal aburteilen."

Musk führt mehrere einflussreiche Unternehmen, darunter den Elektroauto-Hersteller Tesla, das Raumfahrtunternehmen SpaceX und die Online-Plattform X. Der 54-Jährige gehört zu den reichsten Menschen der Welt. Weltweit für Schlagzeilen sorgte das öffentliche Zerwürfnis zwischen Musk und dem US-Präsidenten Donald Trump, die zuvor enge Vertraute waren.

Musk war auch in Deutschland zum Beispiel vor der Bundestagswahl im Februar in die Kritik geraten. Er hatte Wahlwerbung für die AfD gemacht und deutsche Spitzenpolitiker beschimpft. Musks Botschaften auf X erreichen weltweit Millionen Nutzer, die ihm dort folgen und seine Nachrichten weiterverbreiten.

Der US-Amerikaner Brown arbeitet seit den 1990er Jahren als Thriller-Autor und hat Weltbestseller geschrieben wie "Diabolus", "Illuminati" und "Sakrileg".

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Diesen Sommer zeigte sich Grant beim Tennis in Wimbledon
Schlagzeilen
Heute lieber grantig statt romantisch: Hugh Grant wird 65
Rick Davies bei einem Auftritt 2010
Schlagzeilen
Supertramp-Mitbegründer Rick Davies ist tot
Russell Crowe und Rami Malek bei der "Nuremberg"-Premiere
Schlagzeilen
Russell Crowe begeistert in "Nuremberg" als Hermann Göring
Lady Gaga heimste den Hauptpreis ein
News
Lady Gaga bei VMAs als beste Künstlerin ausgezeichnet
++ ARCHIVBILD ++ Über 200 Rollen machten den deutschen Schauspieler zur Legende
Schlagzeilen
Der Humorvolle mit böser Miene: Mario Adorf ist 95
David Bowie arbeitete zuletzt an einem Musical
News
Unbekanntes Musical von David Bowie im Nachlass entdeckt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER