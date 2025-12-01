Clueso kündigt neues Album an und kommt nach Wien

Nach Angaben seiner Plattenfirma Sony ist derzeit eine Veröffentlichung Mitte Februar angepeilt. Das genaue Datum stehe noch nicht fest. Voraussichtlich werde das Album den Titel "Deja-Vu" tragen. Ein gleichnamiger Song war im Juni erschienen. Am 6. Juni 2026 tritt Clueso in der Wiener Arena (Open Air) auf.

Das letzte Album von Clueso war 2021 erschienen - mit dem schlichten Namen "Album". Seither hatte er immer mal wieder Singles herausgebracht. Erst Mitte November veröffentlichte er gemeinsam mit dem Rapper Chapo102 den Song "Jedes Jahr". Zuletzt war Clueso auch mit Auftritten bei Fernsehsendungen wie "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" bei Vox oder als Jury-Mitglied der Castingshow "The Voice Kids" bei Sat.1 in Erscheinung getreten.