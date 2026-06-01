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Céline Dion kündigt weitere Konzerte für 2027 an

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Celine Dion kehrt auf die Konzertbühne zurück
©Getty Images North America, APA, KEVIN WINTER
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Weltstar Céline Dion hat nach jahrelanger Konzertpause weitere Auftritte angekündigt. Auch im Mai 2027 will die Kanadierin in der La Défense Arena bei Paris singen - nach Angaben ihres Managements, um dem großen Interesse der Fans nachzukommen, die sich für den Vorverkauf für das Bühnen-Comeback in diesem Herbst registriert hatten.

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Nach sechs Jahren Pause will die 58 Jahre alte Dion im Herbst erstmals wieder Konzerte geben. 2022 hatte die Kanadierin öffentlich gemacht, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet, einer seltenen Autoimmunerkrankung. Seitdem war sie nur noch selten aufgetreten. Ob sie verreisen oder auftreten konnte, hing jeweils von ihrer Tagesform ab.

16 Konzerte in der La Défense Arena sind zwischen dem 12. September und dem 17. Oktober geplant. Alle waren in kürzester Zeit ausverkauft. Zusätzlich sollen nun zehn Auftritte zwischen dem 8. und 29. Mai im nächsten Jahr hinzukommen.

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