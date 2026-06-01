Alexandra Grants Gemälde werden dank Keanu Reeves fröhlicher

Reeves (61) antwortete, dass er nicht sicher sei, ob sich etwas geändert habe. Auf die Frage, ob es leicht sei, die Künstlerin zu lieben, antwortete er mit einem herzlichen "Ja". Grant hatte kurz zuvor bereits Einblicke in ihre Beziehung gegeben: Reeves sei bei seinem Feedback für ihre Arbeit immer sehr vorsichtig. "Und ich würde dasselbe von mir behaupten."

Reeves spricht kaum über sein Privatleben, verheiratet war er nie. Seit 2019 zeigt sich der "Matrix"-Star in Begleitung von Grant. Die Beziehung sorgte anfangs für viel Gesprächsstoff. Manche irritierte etwa, dass Grant ihr Haar grau trägt.