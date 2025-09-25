Bruder von Billie Eilish gab Verlobung bekannt

In den Kommentaren erhält das Paar zahlreiche Glückwünsche. Laut dem Branchenmagazin "People" lernten sich O'Connell und Sulewski 2018 über eine Dating-App kennen. Sulewski führte bei mehreren Musikvideos von O'Connell Regie und ist in Videos auch an seiner Seite zu sehen. Im Clip für seinen Song "Mona Lisa, Mona Lisa" von 2022 kuscheln beide in einem Bett in Paris.

O'Connell schreibt seit vielen Jahren gemeinsam mit seiner Superstar-Schwester Billie Eilish deren Hits und ist auch ihr Produzent. Gemeinsam wurden die Geschwister schon mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Daneben macht O'Connell aber auch als Solo-Künstler Musik.