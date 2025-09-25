News Logo
Rihanna bringt drittes Kind zur Welt

Zuwachs für die Familie von Rihanna
Familienzuwachs für Sängerin Rihanna (37) und Rapper Asap Rocky (36): Der Pop-Superstar postete ein Foto von dem Baby in den sozialen Medien. Darauf hält sie das rosa gekleidete Neugeborene in ihren Armen. Ein weiteres Foto zeigt kleine Boxhandschuhe aus Stoff, die an rosafarbenen Bändern hängen. Dazu gab Rihanna den Namen und das Geburtsdatum bekannt - Rocki Irish Mayers, 13. September 2025.

Auf Instagram trudelten viele Glückwünsche ein. Endlich habe sie ihr Mädchen bekommen, kommentierten Follower.

Rihanna und Asap Rocky sind bereits Eltern von zwei Söhnen. RZA kam 2022 zur Welt, dessen Brüderchen Riot folgte 2023. Der Rapper hat den bürgerlichen Namen Rakim Athelaston Mayers.

Bei der New Yorker Met Gala im Mai hatten Schwangerschaftsgerüchte um Rihanna für Furore gesorgt. Die von der Karibikinsel Barbados stammende Sängerin posierte damals im Blitzlichtgewitter und legte dabei immer wieder die Hände auf ihren deutlich sichtbaren Bauch. Zudem bedankte sie sich für Schwangerschafts-Glückwünsche, die Reporter ihr zuriefen.

Asap Rocky hatte kürzlich im Interview der Modezeitschrift "Elle" den Wunsch nach einem Mädchen bekräftigt. "Ich hoffe, es wird ein Mädchen. Wirklich. Wir beten für ein Mädchen", sagte der Rapper.

