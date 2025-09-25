Rihanna bringt drittes Kind zur Welt

Auf Instagram trudelten viele Glückwünsche ein. Endlich habe sie ihr Mädchen bekommen, kommentierten Follower.

Rihanna und Asap Rocky sind bereits Eltern von zwei Söhnen. RZA kam 2022 zur Welt, dessen Brüderchen Riot folgte 2023. Der Rapper hat den bürgerlichen Namen Rakim Athelaston Mayers.

Bei der New Yorker Met Gala im Mai hatten Schwangerschaftsgerüchte um Rihanna für Furore gesorgt. Die von der Karibikinsel Barbados stammende Sängerin posierte damals im Blitzlichtgewitter und legte dabei immer wieder die Hände auf ihren deutlich sichtbaren Bauch. Zudem bedankte sie sich für Schwangerschafts-Glückwünsche, die Reporter ihr zuriefen.

Asap Rocky hatte kürzlich im Interview der Modezeitschrift "Elle" den Wunsch nach einem Mädchen bekräftigt. "Ich hoffe, es wird ein Mädchen. Wirklich. Wir beten für ein Mädchen", sagte der Rapper.