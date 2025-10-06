Britische Autorin Jilly Cooper mit 88 Jahren gestorben

Cooper hatte vor allem in den 1980er-Jahren großen kommerziellen Erfolg mit ihren Liebesromanen, die sich um die romantischen Abenteuer von Figuren der Oberschicht wie dem Springreiter Rupert Campbell-Black drehten. Ihr Buch "Rivals" (1988) gewann nach Adaptation als Fernsehserie für Disney+ (2024) eine neue Generation von Fans.

Die Schriftstellerin hatte ihre Karriere als Journalistin begonnen. Sie verfasste auch zahlreiche Sach- und Kinderbücher.