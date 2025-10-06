News Logo
ABO

Britische Autorin Jilly Cooper mit 88 Jahren gestorben

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Dame Jilly Cooper schrieb über Liebeleinen in britischen Oberschicht
©AFP, APA, POOL, JOHN STILLWELL
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Jilly Cooper, britische Autorin von Romanen der Serie "Rutshire Chronicles" wie "Riders" (1986) und "Appassionata" (1996), ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das teilte ihr Agent Curtis Brown am Montag mit.

von

Cooper hatte vor allem in den 1980er-Jahren großen kommerziellen Erfolg mit ihren Liebesromanen, die sich um die romantischen Abenteuer von Figuren der Oberschicht wie dem Springreiter Rupert Campbell-Black drehten. Ihr Buch "Rivals" (1988) gewann nach Adaptation als Fernsehserie für Disney+ (2024) eine neue Generation von Fans.

Die Schriftstellerin hatte ihre Karriere als Journalistin begonnen. Sie verfasste auch zahlreiche Sach- und Kinderbücher.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Tanita Tikaram kommt am 29. Oktober ins Porgy & Bess
News
Tanita Tikaram kommt mit neuem Album nach Wien
Robbie Williams sieht sich mit Konzertabsage in Istanbul konfrontiert
Politik
Istanbul verbietet Robbie Williams aus Sicherheitsgründen
Gute Übertitel sind durch nichts zu ersetzen
News
Lionel Richie: "Die Welt braucht gerade eine Umarmung"
Paola Felix im Jahr 1998 mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann Kurt
News
Von "Verstehen Sie Spaß?" bis ESC: Paola Felix ist 75
Erfolgreiche Schauspielerin und starke Stimme gegen Bodyshaming
Schlagzeilen
Mit der "Titanic" zu Weltruhm: Kate Winslet ist 50
Paul Arthurs zieht sich vorläufig für seine Behandlung zurück
News
Oasis-Gitarrist unterbricht Tour für Krebsbehandlung
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER