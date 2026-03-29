Böhmermann und Schulz kommentieren auch den Wiener ESC

Bereits zum vierten Mal in Folge kommentiert das Duo damit wieder mutmaßlich ironisch das Geschehen auf den Brettern der ESC-Bühne, die vielleicht nicht die Welt, aber doch europaweite Aufmerksamkeit bedeuten. Und nachdem für Österreich ein ESC in Wien eben doch etwas Außergewöhnliches ist, laden die Macher hinter dem erfolgreichen Podcast "Fest & Flauschig" diesmal sogar zum Nachschmecken ein. So gibt es am 17. Mai, einen Tag nach dem großen Finale, im Burgtheater ab 11.30 Uhr das Rückschauformat "Frivoles Treiben auf der Burg - Die Fest & Flauschig Eurovision-Matinee".