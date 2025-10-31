Billie Eilish ruft Milliardäre zu mehr Großzügigkeit auf

Gäste der Veranstaltung waren neben dem Schauspieler Ben Stiller und Model Hailey Bieber auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Wie der Moderator Stephen Colbert bei der Gala in Eilishs Namen verkündete, werde die Sängerin 11,5 Millionen Dollar (knapp zehn Millionen Euro) der Einnahmen ihrer "Hit Me Hard and Soft"-Tour spenden. Das Geld solle Organisationen und Projekten zugutekommen, die sich unter anderem für Ernährungsgerechtigkeit und Umweltschutz einsetzen.

Eilish war die vergangenen Monate mit ihrem Album "Hit Me Hard And Soft" auf Welttournee. Der US-Superstar hat bereits eine Vielzahl an Grammys gewonnen sowie zwei Oscars.