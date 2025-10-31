News Logo
ABO

Billie Eilish ruft Milliardäre zu mehr Großzügigkeit auf

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Billie Eilish will selbst auch ein paar Millionen spenden
©APA, dpa, Britta Pedersen
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Popstar Billie Eilish will von den Einnahmen ihrer letzten Tour einen Betrag in Millionenhöhe spenden und hat Milliardäre zu mehr Großzügigkeit aufgerufen. Die 23-Jährige sagte am Mittwoch bei einer Veranstaltung des "Wall Street Journal Magazine": "Ich liebe euch alle, aber es gibt hier ein paar Leute, die viel mehr Geld haben als ich. Wenn du ein Milliardär bist – warum bist du ein Milliardär? Kein Hate, aber ja, gebt euer Geld ab, Shorties."

von

Gäste der Veranstaltung waren neben dem Schauspieler Ben Stiller und Model Hailey Bieber auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Wie der Moderator Stephen Colbert bei der Gala in Eilishs Namen verkündete, werde die Sängerin 11,5 Millionen Dollar (knapp zehn Millionen Euro) der Einnahmen ihrer "Hit Me Hard and Soft"-Tour spenden. Das Geld solle Organisationen und Projekten zugutekommen, die sich unter anderem für Ernährungsgerechtigkeit und Umweltschutz einsetzen.

Eilish war die vergangenen Monate mit ihrem Album "Hit Me Hard And Soft" auf Welttournee. Der US-Superstar hat bereits eine Vielzahl an Grammys gewonnen sowie zwei Oscars.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Nino de Angelo zieht es gen Süden
News
Nino de Angelo wandert nach Italien aus
Im neuen "Asterix-"-Band ist ein Zenturio namens Pistorius vertreten
News
Pistorius taucht dank seines Namens im neuen "Asterix" auf
++ ARCHIVBILD ++ Nina Chuba ist bald als Moderatorin im Radio zu hören
News
Sängerin Nina Chuba erhält eigene Radiosendung
Frontfrau Florence Welch ist für energiegeladene Performances bekannt
News
Florence + The Machine klingen nun wie "ein Horrorfilm"
++ ARCHIVBILD ++ Nico Santos zog aus, um seinen Traum zu erfüllen
News
Sänger Nico Santos hat einst "alles verloren"
++ ARCHIVBILD ++ Michael Patrick Kelly ist seit Jahren solo unterwegs
News
Kelly hat Zeit als Kinderstar "halbwegs heil überstanden"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER