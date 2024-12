Benko: Hugo-Boss-Chef im Visier der Behörden

War das streng vertrauliche, von Grieders privater Mail­-Adresse verschickte Pro­jekt „Tango“ tatsächlich nur eine vorü­bergehende Idee, die aufgrund der Liquiditätsengpässe von Benkos Signa­-Gruppe dann im Sommer 2023 nicht mehr weiterverfolgt werden konnte, wie es die Boss-­Führung heute glaubhaft machen will? Oder steckt am Ende doch eine Masterplan dahinter, der eine längere Vorbereitungszeit in Anspruch nahm, ehe der Boss-Chef Ende März 2023 im Begleittext seiner E-Mail Insiderinformationen zu seiner Strategie preisgab?

Recherchen von News und „Krone“ erhellen nun erstmals, dass es bereits ein knappes Jahr vor Grieders verhängnisvoller Mail an Benko Gedankenspiele gab. Im Mai 2022 kam es nämlich zu einem bemerkenswerten Treffen. Zwischen René Benko und Daniel Grieder. Laut einem Eintrag im Kalender des Tiroler Finanzjongleurs war für den 16. Mai 2022 ein Treffen in der 86-Millionen-Euro teuren Südstaaten-Villa im Innsbrucker Stadtteil Igls geplant. Ein gemeinsames Abendessen. Dabei dürfte Grieder dem Spekulanten Benko erste Pläne zu möglichen Deals mit der Signa-Gruppe präsentiert haben. Denn bereits einen Tag später, zur Mittagszeit, übermittelte Grieder von seiner privaten Mail-Adresse eine vertrauliche Nachricht an den „lieben Rene“: „War schön Dich kurz zu sehen. Anbei die Präsentation wie besprochen. Wie gesagt diese ist jetzt erst mal vom digitalen Powerbrand Plattform Gedanken aufgezogen. Jetzt müssten wir diese noch in Dein Konstrukt legen. Wenn Du mir Deine Präsentation auch schickst, mache ich Dir einen Vorschlag wie dies aussehen könnte.“