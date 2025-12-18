News Logo
Beatrice Egli hat ein Gastgeber-Gen

Beatrice Egli rollt gerne den roten Teppich aus
©APA, GEORG HOCHMUTH
Die Sängerin und Fernsehmoderatorin Beatrice Egli hat schon früh in ihrer Familie gelernt, die perfekte Gastgeberin zu sein. "Diese Rolle wurde mir in die Wiege gelegt, sie passt in meine Familiengeschichte", sagte die 37-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir haben eine Catering-Firma und sind eine Großfamilie", berichtete die Schweizerin.

"Meine Mama hat mehr als zehn Geschwister, ich habe drei Brüder, ganz viele Cousinen und Cousins sowie Neffen und Nichten. Automatisch gibt es da immer wieder Feste zu feiern und zu organisieren", erzählte der Schlagerstar.

Sie habe es schon früher immer besonders gefunden, Gastgeberin zu sein, sagte die Entertainerin. "Und das genau mache ich heute in meiner Fernsehshow und bei meinen Konzerten. Ich finde es schön, Menschen den Teppich auszurollen, dass sie sich wohlfühlen. Und ich finde es schön, sie zu unterhalten, zu entertainen und uns allen gemeinsam eine schöne Zeit zu schaffen." Sie versuche mit ihrer gleichnamigen Show, "einen Samstagabend wie man ihn sich privat wünscht", ins Fernsehen zu bringen.

