Beatrice Egli hat ein Gastgeber-Gen

"Meine Mama hat mehr als zehn Geschwister, ich habe drei Brüder, ganz viele Cousinen und Cousins sowie Neffen und Nichten. Automatisch gibt es da immer wieder Feste zu feiern und zu organisieren", erzählte der Schlagerstar.

Sie habe es schon früher immer besonders gefunden, Gastgeberin zu sein, sagte die Entertainerin. "Und das genau mache ich heute in meiner Fernsehshow und bei meinen Konzerten. Ich finde es schön, Menschen den Teppich auszurollen, dass sie sich wohlfühlen. Und ich finde es schön, sie zu unterhalten, zu entertainen und uns allen gemeinsam eine schöne Zeit zu schaffen." Sie versuche mit ihrer gleichnamigen Show, "einen Samstagabend wie man ihn sich privat wünscht", ins Fernsehen zu bringen.