Art Austria eröffnet erstmals im Palais Auersperg

Die 19. Ausgabe der Kunstmesse zog zum Auftakt zahlreiche Besucherinnen und Besucher in das Wiener Barockpalais. Neben bildender Kunst standen ein Skulpturengarten und eine Kooperation mit Gmundner Keramik im Mittelpunkt.
Das Palais Auersperg in Wien bildete erstmals den Schauplatz der Art Austria. Für die 19. Ausgabe der Kunstmesse präsentierte sich das barocke Baujuwel in festlichem Rahmen. Die Ausstellungsstände im Inneren des Palais fügten sich in das historische Ambiente ein, während der neu gestaltete Garten als Skulpturengarten genutzt wurde.
Bereits ab 15 Uhr füllten sich die Räume. Die Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, Kunstwerke sowohl im Innenbereich als auch im Garten zu besichtigen. Trotz einzelner Regentropfen herrschte zum Auftakt gute Stimmung.
Wolfgang Pelz setzt auf „ganzheitliche Kunst“
Zur Eröffnung begrüßte Veranstalter Wolfgang Pelz die Gäste. Er betonte den Anspruch, mit den Kunstmessen unterschiedliche Genres zusammenzuführen. Neben bildender Kunst, dem Schwerpunkt der Messe, sollen künftig auch Musik, Mode und Kochkunst stärker eingebunden werden.
Als erstes Beispiel nannte Pelz die Kooperation mit Gmundner Keramik und dem Maler Eduard Angeli. Unter dem Titel „Kunst am Teller“ wurde ein eigens konzipiertes Motiv präsentiert, das künftig einen Keramikteller der Manufaktur zieren soll.
Kooperation mit Eduard Angeli
Lisa Koroschetz, Marketingchefin von Gmundner Keramik, stellte die Zusammenarbeit mit Eduard Angeli vor. Sie verwies auf dessen besondere Sensibilität für Raum, Licht und Stille. Die Kooperation zeige, wie fruchtbar der Austausch zwischen Kunst, Handwerk und neuen gestalterischen Perspektiven sein könne.
Das Motiv des ovalen Tellers wurde bei der Eröffnung zunächst als Bild enthüllt. Die keramische Version soll am 6. August bei der Sifaf Salzburg präsentiert werden.
Eduard Angeli sprach über seine langjährige Verbindung zu Venedig. Mehr als 20 Jahre habe er dort gelebt und gearbeitet. Die Atmosphäre der Stadt und des Meeres habe viele seiner Werke geprägt. Seine nächste Ausstellung ist ab 28. Mai in der Galerie Kovacek & Zetter in der Stallburggasse zu sehen.
Prominente Gäste beim Auftakt
Unter den Gästen der Eröffnung waren unter anderem Ex-Bundeskanzler Alexander Schallenberg, Sektionschef Christoph Thun-Hohenstein, Maria Rauch-Kallat, Kunstexpertin Sylvia Kunz, der ehemalige Secessions-Präsident Herwig Kempinger, Lisa Koroschetz, Doris und Gabor Rose, Kathi Stumpf und Alex Beza, Michael Walde-Berger, Philipp Heitzmann, Manfred Waba und Schauspielerin Tamara Mascara.