Art Austria eröffnet erstmals im Palais Auersperg

Das Palais Auersperg in Wien bildete erstmals den Schauplatz der Art Austria. Für die 19. Ausgabe der Kunstmesse präsentierte sich das barocke Baujuwel in festlichem Rahmen. Die Ausstellungsstände im Inneren des Palais fügten sich in das historische Ambiente ein, während der neu gestaltete Garten als Skulpturengarten genutzt wurde.

Bereits ab 15 Uhr füllten sich die Räume. Die Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, Kunstwerke sowohl im Innenbereich als auch im Garten zu besichtigen. Trotz einzelner Regentropfen herrschte zum Auftakt gute Stimmung.

Wolfgang Pelz setzt auf „ganzheitliche Kunst“

Zur Eröffnung begrüßte Veranstalter Wolfgang Pelz die Gäste. Er betonte den Anspruch, mit den Kunstmessen unterschiedliche Genres zusammenzuführen. Neben bildender Kunst, dem Schwerpunkt der Messe, sollen künftig auch Musik, Mode und Kochkunst stärker eingebunden werden.

Als erstes Beispiel nannte Pelz die Kooperation mit Gmundner Keramik und dem Maler Eduard Angeli. Unter dem Titel „Kunst am Teller“ wurde ein eigens konzipiertes Motiv präsentiert, das künftig einen Keramikteller der Manufaktur zieren soll.