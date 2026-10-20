Amelia Earhart: Das vermutete Flugzeugwrack auf Nikumaroro entpuppt sich als Baumreste

Die Suche nach dem Flugzeug von Amelia Earhart hat einen Rückschlag erlitten. Eine Expedition auf das Atoll Nikumaroro im Pazifikstaat Kiribati fand keine schlüssigen Belege dafür, dass Wrackteile ihrer Lockheed Electra 10-E in der Lagune der Insel liegen. Das teilten die Purdue University, die Purdue Research Foundation und das Archaeological Legacy Institute am 18. Oktober mit.

Das sogenannte Taraia-Objekt, ein auffälliger Umriss auf Satellitenbildern aus dem Jahr 2020, war nach Einschätzung des Teams höchstwahrscheinlich eine Ansammlung großer Bäume, die auf einer Sandbank der Taraia-Halbinsel abgelagert worden waren. Als die Forschenden eintrafen, war das meiste davon zerfallen und weggespült. Übrig war nur ein Y-förmiges Stück, viel kleiner als der Umriss auf den Bildern.