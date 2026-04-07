"Am Boden zerstört" - Lady Gaga sagt kurzfristig Konzert ab

Sie kämpfe mit der Atemwegsinfektion bereits seit einigen Tagen und "tue alles, was ich kann, um mich auszuruhen und wieder gesund zu werden, aber es ist schlimmer geworden", schrieb die "Born This Way"-Sängerin. Sie könnte sich "wirklich nicht schlechter darüber fühlen", dass sie ihre Fans "im Stich lasse".

Die vielfache Grammy-Gewinnerin war bereits vergangenen Donnerstag und Freitag im Rahmen ihrer "Mayhem Ball"-Tour in Montreal aufgetreten. Am kommenden Donnerstag und Freitag sind Konzerte in Saint Paul im US-Bundesstaat Minnesota geplant. Ob diese stattfinden können, schrieb Lady Gaga zunächst nicht. Die Sängerin hatte bereits im vergangenen September einen Auftritt in Miami wegen Stimmproblemen abgesagt.

Lady Gaga ist seit vergangenem Sommer im Rahmen ihrer "Mayhem Ball"-Tour unterwegs. Am kommenden Montag will sie ihre Welttournee mit einem letzten Auftritt in New York abschließen.