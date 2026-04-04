Mel B macht wenig Hoffnung auf ein Comeback der Spice Girls

Mel B (Melanie Janine Brown), Geri Horner, Emma Bunton, Mel C (Melanie Chisholm) und Victoria Beckham hatten während ihrer Bandkarriere riesige Erfolge gefeiert und Millionen verdient. 2019 war es zu einer Reunion-Tour gekommen, allerdings ohne "Posh Spice" Beckham. "Wenn ich auf diese Tour zurückblicke und auf das Gefühl, das sie mir gegeben hat, war ich ganz in meinem Element", sagte Mel B. "Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt. Ich bin 50. Man kann nicht ständig alle dazu drängen, auf Tour zu gehen, wenn sie es nicht wollen." Damit habe sie an ihrem runden Geburtstag im vergangenen Jahr abgeschlossen.