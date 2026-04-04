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Mel B macht wenig Hoffnung auf ein Comeback der Spice Girls

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Die Spice Girls bei einem Auftritt 2007
©Afp, APA, GABRIEL BOUYS
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In diesem Juni jährt sich das Erscheinen der ersten Single der Spice Girls, "Wannabe", zum 30. Mal. Hoffnung auf ein Comeback sollten sich Fans der weltbekannten Popband aus den 90ern allerdings nicht machen. Das werde nicht passieren, sagte Mel B (50), eine der fünf Sängerinnen, dem "Hello!"-Magazin. Und wenn doch, "wäre es für mich eine große Überraschung".

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Mel B (Melanie Janine Brown), Geri Horner, Emma Bunton, Mel C (Melanie Chisholm) und Victoria Beckham hatten während ihrer Bandkarriere riesige Erfolge gefeiert und Millionen verdient. 2019 war es zu einer Reunion-Tour gekommen, allerdings ohne "Posh Spice" Beckham. "Wenn ich auf diese Tour zurückblicke und auf das Gefühl, das sie mir gegeben hat, war ich ganz in meinem Element", sagte Mel B. "Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt. Ich bin 50. Man kann nicht ständig alle dazu drängen, auf Tour zu gehen, wenn sie es nicht wollen." Damit habe sie an ihrem runden Geburtstag im vergangenen Jahr abgeschlossen.

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