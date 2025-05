69. Song Contest: Umzug zur Eröffnung in Basel

In Basel in der Schweiz ist am Sonntagnachmittag der Startschuss für den diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) gefallen. Das einwöchige Ereignis ist somit eröffnet. Für die Zeremonie wurde der bisher längste türkisfarbene Teppich der ESC-Geschichte ausgerollt. Die 37 Delegationen, welche die teilnehmenden Länder vertreten - dazu gehören auch die ESC-Acts -, starteten beim Basler Rathaus ihre Parade.

von APA