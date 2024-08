2nd OPINION: Krieg der Kulturen

Ich bin auch für das selbstverständliche Recht, dass jeder gedankenlos seinen friedlichen Absurditäten nachgehen darf, aber ich glaube erstens nicht, dass das die Ansicht der Mehrheitsbevölkerung ist, und zwar weder der autochthonen noch der zugewanderten. Zweitens glaube ich nicht, dass es sich durch eine gemeinsame oder parteiübergreifende, und schon gar nicht durch eine ideologielose Debatte und Initiative erreichen lässt, also nicht durch ein – auf welche Weise auch immer – herbeiphantasiertes Wir, sondern nur durch die Polizei und im Vorfeld durch einen Nachrichtendienst, der diesen Namen auch verdient. Wenn schon darüber debattiert werden soll, wie sich das Ausleben friedlicher Absurditäten für jedermann garantieren lässt, dann bestimmt nicht ideologielos, ganz im Gegenteil. Wie kommt man auf die Idee, dass man einer Ideologie, die genau das nicht will, auf eine ideologielose Weise begegnen soll? Klar wäre es schön, wenn wir noch in den 90ern lebten, als in den westlichen Gesellschaften für ein Jahrzehnt so gelebt wurde, als gäbe es kein Morgen, weil die Geschichte angeblich 1989 zu Ende gegangen ist. 35 Jahre später sind wir wieder in der Zeit vor 1989 angekommen, in einer harten Systemkonfrontation, einer Mischung aus Huntingtons Clash of Civilizations und einem New Cold War, bloß mit dem Unterschied, dass alle diese Konflikte nicht irgendwo stattfinden, sondern 24/7 direkt vor und in unseren Augen.