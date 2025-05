Nestroy war der erste Austropoper - Rudi Dolezal feiert Abschluss seiner Lese-Video-Show

Mit einem vollen Haus im Wiener Orpheum ging am Donnerstagabend die Frühjahrs-Tournee von Rudi Dolezals Lese-Video-Show „100 Jahre Austropop – Weltberühmt in Österreich“ zu Ende. In einer Mischung aus persönlichen Anekdoten, historischem Filmmaterial und Live-Reflexionen zeichnete Dolezal die Entwicklung des Austropop nach – von den frühen Dialekt-Pionieren bis zu Falco.

In seiner multimedialen Show rückte Dolezal nicht nur bekannte Namen wie Wolfgang Ambros oder Marianne Mendt ins Zentrum, sondern schlug den Bogen weiter zurück – etwa zu Helmut Qualtinger oder gar Johann Nestroy, den er als eigentlichen Ursprung des Austropop sieht. Wegbegleiter:innen wie Christian Ludwig Attersee, Boris Bukowski, Joesi Prokopetz und Rudi Nemeczek waren vor Ort und teilten ihre Erinnerungen, ebenso wie Persönlichkeiten aus Kultur und Medien, darunter Michael Schottenberg, Sonja Kato und Markus Peichl.

Der Erfolg der Frühjahrstournee legt den Grundstein für die Fortsetzung ab September 2025, bei der Dolezal seine Reise durch die musikalische DNA Österreichs weiterführen wird – gewohnt pointiert, bildgewaltig und mit unveröffentlichtem Archivmaterial, das laut Bukowski selbst dem ORF Konkurrenz macht. Termine folgen in Kürze.