Hans-Peter Wipplinger: „Ich möchte Kunstgeschichte weiterschreiben.“

Ende August wurde Hans-Peter Wipplinger um weitere fünf Jahre als museologischer Direktor des Hauses verlängert. Die Entscheidung dürfte keine schwere gewesen sein: Während der letzten neun Jahre haben sich die Zahlen an Besucherinnen und Besuchern nahezu verdoppelt, die internationale Medienpräsenz verdreifacht, die Zahl an Sponsoren versechsfacht, einige Leihgaben haben am Haus ihren dauerhaften Platz gefunden und es wurden Schenkungen in Höhe von 18 Millionen akquiriert. Außerdem hat Wipplinger das weltweit erste, biennal stattfindende Schiele-Symposium initiiert. „Somit sind wir nicht bloß die internationale Nummer eins im Bestand, sondern auch in der Forschung.“

Den eingeschlagenen Weg möchte der Museumsdirektor fortsetzen und internationale Präsentationen verstärkt in den Fokus rücken. Aber auch Ankäufe sind – wenn auch meist kein Leichtes – in Zukunft geplant. Wenngleich Gemälde von Schiele oder Klimt längst außerhalb des Budgetrahmens liegen. Die Kunst sei es ohnedies, Geschichte über Geschichten zu erzählen. So fokussiert Wipplinger auf Kontextualisierung: Im vergangenen Jahr konnte die Sammlung um zwei entscheidende Werke Max Oppenheimers, zwei Puzzleteile der Kunstgeschichte, wachsen. Nicht weniger spannend: Jan Štursa. „Ein tschechischer Künstler und Bekannter Schieles, die untereinander immer wieder Arbeiten getauscht haben und bei genauer Betrachtung durchaus Parallelitäten in der Figuration zeigen.“ Während Štursas Skulpturen bereits für vierstellige Eurobeträge zu haben sind, wechselte Klimts unvollendetes „Bildnis Fräulein Lieser“ im Frühjahr für 35 Millionen den Besitzer. Was Wipplinger damit einmal mehr verdeutlichen möchte: „Es braucht ein Narrativ – man kann Kunstgeschichte auch über kleinere Geschichten erzählen, die genauso relevant sind, wie die der big names.“

Letztere, die big names, sieht Wipplinger ohnehin viel mehr in politischer Verantwortung und appelliert: „Ein Fonds für den Erhalt und den Erwerb bedeutender Werke ist längst überfällig.“ Er versinnbildlicht: „Ein Autobahnkilometer schlägt im Mittel mit 10 Millionen Euro zu Buche – mit drei Kilometer, die sich im Übrigen abnutzen und saniert werden müssen, ließe sich hingegen kulturelles Erbe, ein Stück österreichische Identität, bewahren.“ Damit nicht noch mehr heimische Schätze das Schicksal Fräulein Liesers ereilt – die in Hongkong ihr neues Zuhause findet …