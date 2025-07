Im Jahr 2021 flog Branson mit einem Virgin Galactic-Raumschiff53 Meilen über die Erde. Kommerzielle Flüge mit dem neuen Delta-Class-Raumschiff starten nächstes Jahr, voraussichtlich für 530.000 Euro pro Fluggast. In der Schwerelosigkeit hielt er eine emotionale Rede über Kinder, die jetzige Jugend und künftige Generationen. Sorgt er sich um seine Enkelkinder, Eva-Deia, 10, Bluey, 8, von Sohn Sam und die Zwillinge Etta und Artie, 10, sowie Lola, 6, Tochter Hollys Kinder? „In jedem Jahrzehnt, in dem ich lebe, ist die Welt besser geworden. Die Welt entwickelt sich im Großen und Ganzen sehr positiv. Denken Sie an die Rechte von Schwulen und Minderheiten in Großbritannien. Wir sind diese wunderbare Mischung aus Schwarzen, Indern, Pakistanis, Menschen aus aller Welt, und niemand denkt darüber nach. Das ist eine der Schönheiten dieses Landes. Natürlich gibt es Rückschläge, und was in Amerika in den letzten Monaten passiert ist, war ein Rückschritt; wir müssen hoffen, dass die Stabilität in die Welt zurückkehrt.“