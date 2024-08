Moon Unit Zappa: Die Welt von Franks Tochter

Ungeschönt und ohne klagenden Unterton beschreibt Moon Unit Zappa in ihren Memoiren „Earth to Moon“ eine Kindheit, in der es „nach geifernden Männern und Frauen riecht“, Bilder von Orgien die Wände zieren, der Vater sich auf Tour mit Tripper ansteckt und Orgasmen zum Tischthema taugen.

Ihre Zuhause in Los Angeles war zwar Drogen- und Alkoholfrei, aber durchdrungen von der Verzweiflung, die die offen gelebte freie Liebe des Musikgenies bei dessen Frau auslöste. So endete die Erstgeborene als Blitzableiter der mütterlichen Not – und die Eltern als Bösewichte. Im News-Interview präzisiert Moon Unit Zappa ihren Blick:

„Ja, in vielerlei Hinsicht sehe ich Gail als Bösewicht meiner Lebens-Odyssee, aber ich habe auch viel Mitgefühl. Mit einem freidenkenden Rockstar verheiratet zu sein, der viele Monate im Jahr weg war, vier Kinder großzuziehen, einen Haushalt zu führen, die Geschäfte meines Vaters zu leiten, eine Frau in einer patriarchalen Gesellschaft zu sein, seinem Zwang zur Arbeit und seinem außerehelichen Hobby unterlegen zu sein, ihn dazu zu bringen, uns etwas Zeit zu geben. – Nichts davon war einfach. Ich saß bei allem in der ersten Reihe. Ich hätte nicht ertragen, was Gail geschafft hat.“

Sich die Verwüstungen der Kindheit einzugestehen, sei wesentlich gewesen, führt Zappa aus, denn man sei nur so krank, wie seine Geheimnisse. Es habe Zeit und dieses Buch gebraucht, um zu erkennen, dass sie „den Hammer, den Gail benutzte, nicht nötig hatte“, umschreibt sie die emotionale Grausamkeit der Mutter.

„Das Paradoxon auszuhalten, dass man jemanden lieben kann, der die eigenen Bedürfnisse nicht erfüllen kann oder will, der nicht gut für einen ist, aber gleichzeitig die eigene, unantastbare Familie aus Fleisch und Blut ist, ist für einen Erwachsenen schon schwierig genug, für ein Kind noch viel schwieriger. Frank kommt in dem Buch viel besser davon, denn obwohl er abwesend und selbstverliebt war, hat er nie jemanden bevorzugt oder seine Stimme im Zorn erhoben. Er war nicht rachsüchtig“, stellt Zappa fest.