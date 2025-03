Marco Prenninger: Hinter den Kulissen von Österreichs Kunstszene

In dieser spannenden Episode von OÖ ungefiltert nimmt Sie Marco Prenninger – ein vielseitiger Künstler und Fotograf – mit in seine faszinierende Welt. Seit 15 Jahren lebt Marco in Linz und betreibt sein Atelier im angesagten Hafenviertel. Im Gespräch berichtet er von prägenden Begegnungen mit prominenten Persönlichkeiten wie Gottfried Helnwein und Hermann Nitsch und gewährt Ihnen dabei intime Einblicke in deren Charaktere sowie die Herausforderungen, denen er bei den Shootings begegnete.

Er erklärt das Konzept hinter seiner einzigartigen Porträtserie, in der er in den letzten zehn Jahren über 200 Künstlerinnen und Künstler vor einem schwarzen Hintergrund fotografiert hat. Dabei legt er besonderen Wert auf authentische, unverfälschte Darstellungen – losgelöst von Arbeitsmaterialien und typischen Umgebungen.

Ursprünglich studierte Marco Kommunikationswissenschaften, bevor er sich vollständig der Kunst widmete. Er lässt Sie teilhaben an seiner Arbeitsweise, die stark von Spontaneität und Intuition geprägt ist. Seine Werke umfassen nicht nur Fotografie, sondern auch Zeichnungen und Malereien – stets mit einem Fokus auf den schnellen, unmittelbaren kreativen Ausdruck.

Sie erfahren außerdem, wo seine Werke ausgestellt werden – unter anderem in der Galerie Dumas und der Galerie März in Linz sowie in Graz – und wie wichtig ihm der direkte Kontakt zum Publikum ist.

Auch private Einblicke kommen nicht zu kurz: Marco erzählt von seinem siebenjährigen Sohn, seinem Rückzugsort in einem Wochenendhaus in Tschechien und von einem ungewöhnlichen Hobby – der Suche nach fossilen Haifischzähnen in oberösterreichischen Schottergruben.

Diese Episode bietet Ihnen ein intensives Porträt eines Künstlers, der mit Leidenschaft, Nahbarkeit und einem besonderen Blick auf die Welt begeistert.