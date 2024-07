Lars Amend: "Ich dachte, wenn ich Nr. 1 bin, ist alles gut"

Lars Amend war zehn Jahre alt, als sich seine Eltern scheiden ließen. Mit seinem Bruder Christoph, Editorial Director der "Zeit", wuchs er beim Vater auf, die Mutter arbeitete in Frankfurt an der Börse. "Sie war eine Karrierefrau, die all ihre Zeit in den Beruf gesteckt hat. Natürlich haben wir Kinder darunter gelitten, dass sie 60 Kilometer weit weg war. Sie hat uns geliebt, aber sie hatte diesen Traum zu zeigen, was in ihr steckt. Das hat sie geschafft", erzählt Amend wie „alles mehrere Seiten“ hat.

Er erforscht die vielen Seiten des Lebens mit Empathie. Er hörte die Kolleginnen der Mutter, die beim Begräbnis von deren Vorbildfunktion in der männerdominierten Welt der Börse schwärmten. Er ging dem Antrieb der Mama auf den Grund, die als Heimatvertriebene aus Schlesien nach Stuttgart kam und viel Ausgrenzung erfuhr.

"Sogar ihr Lehrer sagte: Du sprichst gut Deutsch dafür, dass du keine von uns bist", erzählt Amend. Er beschreibt seine Mutter als Kämpferin, die schon als Kind ihr Glück einklagte: Obwohl nicht eingeladen, fuhr sie zur Geburtstagsfeier einer Klassenkameradin und bat mitfeiern zu dürfen. Sie durfte.

"Sie hat sich von niemandem etwas sagen lassen. Es war schön, sie sagen zu hören: Ich hatte ein gutes Leben. Die Schattenseite war, dass ich meine Mama in meiner Kindheit nur am Wochenende gesehen habe", stellt er die Komplexität des Lebens fest. Zwischen diesen Polen kann man wählen, wenn man das Leben betrachtet.