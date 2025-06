Raffaela Schaidreiter ist Journalistin des Jahres 2024 – Preis für Benko-Aufdecker Sebastian Reinhart

Im Mittelpunkt des Abends: Raffaela Schaidreiter, ORF-Korrespondentin und frisch gekürte Journalistin des Jahres. In der Laudatio von Tobias Pötzelsberger wurden nicht nur Schaidreiters journalistische Präzision, sondern auch ihre Bodenhaftung gewürdigt: „Bescheidenheit, kombiniert mit Mut“ – eine Kombination, die im Medienalltag selten geworden ist. Schaidreiter selbst erinnerte an das Wesentliche im Journalismus: den Mehrwert für das Publikum und die Pflicht zur kritischen Reflexion.

Für sein Lebenswerk wurde Michael Kuhn geehrt – eine Legende des Sportjournalismus, der sich stets durch „Würde, Haltung und Menschlichkeit“ ausgezeichnet habe, wie Laudatorin Annemarie Moser-Pröll betonte. Kuhn erinnerte in seiner Rede an die Herausforderungen moderner Medienarbeit: „Man kommt heute nicht mehr an echte Informationen – nur noch an Vorgekautes.“

Als Medienmanager des Jahres wurde ORF-Generaldirektor Roland Weißmann ausgezeichnet. Er erinnerte daran, zu Beginn unterschätzt worden zu sein – nun sei er mit „klarem Ziel und einem starken Team“ dort angekommen, wo die Branche ihn nun sieht: an der Spitze eines mehrfach ausgezeichneten Senders. Der ORF wurde erneut als Redaktion des Jahres prämiert – zum 13. Mal in Folge.

Der Objektiv-Fotopreis der Bundesinnung der Berufsfotografie ging an Imre Antal, Armin Rauthner und Helmuth Weichselbraun. Zudem wurden neun „Local Heroes“ aus den Bundesländern ausgezeichnet – darunter Sabine Salzmann (Krone, Salzburg) und Peter Grubmüller (OÖN, Oberösterreich).