James Ellroy: Der Höllenhund des Hardboiled Crime

Ob der Bericht tatsächlich aus Otashs Feder stammt, ist nicht belegt. Aber in der Geschichte ist der Detektiv jedenfalls eingetrofffen und nunmehr auch in der Literaturgeschichte: Er gibt in James Ellroys jüngstem Thriller, „Die Bezauberer“, den Ich-Erzähler. Der Autor millionenfach verkaufter Romane wie „L.A. Confidential“ oder „Die schwarze Dahlie“ blickt darin in die dunkelsten Abgründe der falschen Traumfabrik. Mit seinen 78 Jahren ist Ellroy selbst zur Ikone des Hardboiled Crime – so nennt man eine besonders düstere Spezies der Kriminalliteratur aus den USA – geworden. Er selbst nennt sich „The Demon Dog of American Crime Literature“. In der Nachfolge von Raymond Chandler und Dashiell Hammett versorgt der „Höllenhund“ Ellroy nervenstarke Anhänger dieses Genres. Sein Markenzeichen: kurze Sätze im Staccato, die wie von einer Stimme aus dem Off gesprochen den Rhythmus seiner Prosa vorgeben.

„Scandal language“ beschreibt er seinen speziellen Stil im Gespräch, zu dem ihn News in seinem Domizil in Denver, Colorado erreicht. Kommuniziert wird per WhatsApp über das Mobiltelefon seiner Gefährtin, der Autorin Helen Knode. Sie lebt in der Nachbarwohnung. Denn der Autor verweigert alle moderne Gerätschaften. Handys, Computer, nicht einmal ein TV-Gerät lässt er in seinem Haushalt zu. Seine Romane verfasse er handschriftlich mit einem speziellen Stift, verrät er.