Jakob Gasteiger: Kunst mit Kamm

Der Ursprung seines analytischen Arbeitens findet sich in einem Jahrzehnte zurückliegenden Konflikt mit der klassischen Malerei. „Ich hatte immer meine Probleme mit der expressiven Figura­tion“, erzählt er bei regionaler Weinviertler Brettljause. Der Wein, bio, ist, wohlgemerkt, von der Nachbarin. „So habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, die Malerei und Grafik vereint – habe mit Ölfarbe gemalt und begonnen, darin mit diversen Werkzeugen zu kratzen.“ Irgendwann bot sich ein altes Sägeblatt, um die Farbe zu strukturieren. Für ­Gasteiger ein Schlüsselmoment: „Ich hatte plötzlich ein Werkzeug, das kein Pinsel war – etwas Anonymes. Das war die Geburtsstunde meiner reliefartigen Bildsprache, die ich über die Jahre kultiviert habe.“ Heute bewegt er sich in ­seiner post-radikalen Malerei, seinen Kammbildern, an der Schnittstelle zwischen Malerei, Grafik und Skulptur. Und damit zwischen Bild und Objekt.