Allen Mühen und Kosten zum Trotz gilt der Wettbewerb als Gewinn für das Land, das ihn beherbergt. Das liegt auch an den weltweiten Zuschauerzahlen. In den letzten Jahren sahen zwischen 160 und 200 Millionen Menschen die insgesamt drei Song Contest Shows. Der Veranstalter EBU beziffert den Werbewert mit bis zu 100 Millionen Euro.

Die Bruttowertschöpfung des Song Contests in Wien 2015 wurde mit 38,1 Millionen Euro beziffert, davon 27,8 Millionen Euro nur in Wien. In der Hauptstadt entstanden im Sog des Events über 400 Vollzeitstellen. An Steuern und Abgaben wurden damals 16 Millionen Euro generiert, wobei der Bund den größten Anteil (6,2 Millionen Euro) erhielt. Auch Liverpool meldete als Gastgeberstadt 2023 profitable Zahlen mit einer Wertschöpfung in der Höhe von 66 Millionen Euro, die der Stadt ein Jahr lang fast 600 Vollzeitstellen garantierten.

Zu den oft kritisierten Produktionskosten, die für die Rundfunkanstalt des Gastgeberlandes entstehen, hat Wirtschaftswissenschaftler Stephen Boyle für die Plattform Eurovision errechnet, dass kolportierte Kosten für drei Shows (zwei Halbfinali, ein Finale) im Jahr 2015 (14,3 Millionen Euro) sich mit Übertragungsrechten eines Premier-League-Fußballspiels die Waage hielten. Auch Spanien begegnete der Kritik an Kosten mit einem sportlichen Rechenbeispiel: So sei der Preis für eine Sendeminute ESC 791 Euro, der einer Minute Fußball-Europameisterschaftsspiel 21.600 Euro. Tatsächlich liefert eine ESC-Produktion rund acht Stunden Fernsehen, die so oder so gefüllt werden wollen.

Will man sich all die leidigen Diskussionen vom Hals schaffen, bleibt im Fall eines österreichischen Siegs auch die Möglichkeit, dem Beispiel von Luxemburg zu folgen. Es verzichtete 1974 als Siegerland auf eine Austragung, und das britische Brighton sprang ein.

Mit JJ ist jedenfalls zu rechnen. „Elf ist meine Glückszahl“, betonte er die Anzahl der seit Österreichs letztem Sieg beim Eurovision Song Contest verstrichenen Jahre gegenüber Ö3. „Und den Segen von Tom Neuwirth (Anm.: alias Conchita Wurst) hätte ich auch schon – er fände es geil, wenn ich gewinne.“