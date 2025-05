Elīna Garanča feiert 17 Jahre „Klassik unter Sternen“ – Hommage an Strauss und Verdi in Göttweig

Am 2. Juli 2025 kehrt Elīna Garanča mit „Klassik unter Sternen“ ins Benediktinerstift Göttweig zurück – bereits zum 17. Mal. Für die Mezzosopranistin ist das Konzert längst zu einem persönlichen Fixpunkt geworden: ein „Pilgerort“, wie sie bei der Programmpräsentation betonte. Das diesjährige Konzert steht unter dem Motto „Eine Hommage an den Tanz“ und bringt Werke von Johann Strauss II, Verdi und südamerikanische Rhythmen auf die Bühne. Gleich zu Beginn wird Garanča mit „La luce langue“ aus Verdis „Macbeth“ erstmals ein neues Repertoirestück präsentieren.

Neben dem Symphonieorchester der Volksoper Wien unter der Leitung ihres Mannes Karel Mark Chichon stehen zwei internationale Gäste an ihrer Seite: der Tenor Kang Wang und die Sopranistin Iulia Maria Dan, die Garanča als „versteckten Schatz“ beschreibt. Auch die diesjährige Gewinnerin des Förderprogramms „ZukunftsStimmen“, die slowenische Sopranistin Maja Triler, wird in Göttweig zu hören sein. Mit dem Projekt unterstützt Garanča gezielt Nachwuchstalente – für viele eine Karrierechance mit Signalwirkung.

Mit einer Besonderheit hebt sich das Konzert von vielen anderen ab: Nach dem abschließenden „Ave Maria“ herrscht Stille. „Niemand applaudiert, wir gehen still vom Hügel“, beschreibt Garanča diesen einzigartigen Moment. Zwei Tage später folgt der zweite große Auftritt beim Schwesterkonzert „Klassik in den Alpen“ in Kitzbühel, erstmals vor der Kulisse von Schloss Kaps – ebenfalls ein Fixpunkt im österreichischen Kultursommer.