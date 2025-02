Die 26. Seitenblicke Gala setzt Zeichen der Nächstenliebe

Wenn sich die heimische Society versammelt, um für den guten Zweck tief in die Tasche zu greifen, dann ist es wieder Zeit für die "Seitenblicke Gala". Bereits zum 26. Mal lud Veranstalterin Inge Klingohr in das MMC Haus der Interspot Film in Wien-Liesing, um gemeinsam mit Unterstützern eine beeindruckende Spendensumme für LICHT INS DUNKEL zu erzielen. Das Ergebnis des Abends: stolze 258.225 Euro für drei Herzensprojekte, die Hilfsbedürftigen in Österreich zugutekommen.