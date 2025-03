K.S.-Circle bei „Anton Meyer“: Markeninszenierung trifft auf stilvolles Netzwerken

Der K.S.-Circle Wirtschaftsclub von Karin Strahner versammelte sich am 18. März bei „Anton Meyer“, dem exklusiven Herrenausstatter aus Hamburg, in dessen Wiener Filiale in der Spiegelgasse 8. Die stilvollen Räumlichkeiten, die an einen eleganten Herrenclub erinnern, boten den perfekten Rahmen für einen Abend rund um Markenstrategie, crossmediale Werbung und persönliche Begegnungen.