Gratis Eis für alle: Ben & Jerry’s feiert „Free Cone Day“ in Wien

Eisfans aufgepasst: Am Dienstag, den 8. April 2025, wird Wien zur süßesten Stadt der Welt! Denn Ben & Jerry’s feiert auch heuer wieder seinen legendären „Free Cone Day“ – und verteilt kostenlos Eiscreme an alle, die vorbeikommen. Von 17 bis 20:30 Uhr verwandelt sich der Gastgarten des „25hours Hotels“ in Wien-Neubau in ein Paradies aus Chunks, Swirls und cremigen Sorten.

Der „Free Cone Day“ ist mittlerweile Kult: Die Tradition geht zurück auf das Jahr 1979, als die Firmengründer Ben Cohen und Jerry Greenfield ihren ersten harten Winter in Vermont überstanden hatten und ihren Fans mit Gratis-Eis danken wollten. Seither zelebriert Ben & Jerry’s weltweit jedes Jahr diesen besonderen Tag – 2024 wurden über eine Million Portionen verteilt. Heuer soll dieser Rekord erneut geknackt werden.