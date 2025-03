David Pfarrhofer: Marktforschung trifft auf moderne Datenanalyse

In der neuesten Episode von OÖ ungefiltert begrüßen wir David Pfarrhofer, den Institutsvorstand von Market AT, einem der führenden Marktforschungsinstitute Österreichs. Seit 1990 bietet Market AT ein breites Spektrum an Dienstleistungen – von wirtschaftlicher bis hin zu politischer Meinungsforschung. Herr Pfarrhofer gibt Ihnen spannende Einblicke in die tägliche Arbeit seines Instituts, das sich stark auf Wirtschaftsforschung konzentriert und Unternehmen dabei unterstützt, neue Produkte zu entwickeln oder die Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden zu messen.

Besonders hervorzuheben ist das High Frequency Monitoring von Market AT: Hier wird wöchentlich die Stimmungslage der österreichischen Bevölkerung durch 1.000 Interviews erhoben. Diese Methode erlaubt es, kurzfristige gesellschaftliche Trends und Entwicklungen präzise zu erfassen – und liefert damit fundierte Entscheidungsgrundlagen für Wirtschaft und Politik.

Herr Pfarrhofer erklärt darüber hinaus, wie sich langfristige gesellschaftliche Veränderungen erkennen und interpretieren lassen. Ein zentrales Beispiel ist der Wertewandel: Während frühere Generationen stärker auf traditionelle Werte wie Pünktlichkeit und Treue gesetzt haben, stehen heute persönliche Freiheit, Selbstverwirklichung und Flexibilität zunehmend im Vordergrund – besonders bei jüngeren Menschen.

Ein weiteres Highlight der Episode ist die Diskussion über wirtschaftliche Prognosen für das Jahr 2025. Herr Pfarrhofer gibt eine realistische Einschätzung zur aktuellen Lage und erläutert, welche Herausforderungen, aber auch Chancen, in den kommenden Jahren auf uns zukommen könnten.

Diese Folge bietet fundierte Einblicke in Meinungsforschung, gesellschaftliche Entwicklungen und wirtschaftliche Perspektiven – kompakt, verständlich und hochrelevant.