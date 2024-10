Matthias Hartmann: „Ich passe einfach nicht ins Klischee“

Waren Sie nach Ihrem Abgang einmal im Burgtheater?

Nein.

Weshalb?

Die Liebe ist zu groß. Wenn man einen geliebten Menschen beim Autounfall verliert, fährt man die Straße nicht mehr entlang.

Für Ihren Nachnachfolger Martin Kusej haben sich, als er nicht verlängert wurde, noch weniger Hände gerührt.

Nachnachfolger? Karin Bergmann dazwischen zähle ich nicht mit. Sie war ja schon in der Direktion vor mir, mit der die Unregelmäßigkeiten begonnen haben, in führender Position. Andere ­hätten da vielleicht die Kriminalpolizei geholt, aber man hat sich darauf verständigt, dass besser jemand Beteiligter aufräumen soll. Und was meinen Nachfolger Martin Kusej betrifft: Er hat mich immer zu seinem Feind erklärt, ich nicht. Ich kenne ihn nicht. Vielleicht ist er sauer gewesen, weil er die Burg nicht bekommen hatte.

Dann doch und ist krachend gescheitert. Stimmen Sie da zu?

Na ja, ich traue mir schon zu, es besser zu machen. Als die Menschen in der Pandemie in Flugzeugen ganz eng ­zusammensitzen, aber nicht ins Theater durften, hätte ich den Zuschauerraum z. B. in einen riesigen A380-Passagierraum umbauen lassen. Das ist ja unsere Aufgabe als Theaterleute: einfallsreich zu sein.

Aus Ihrem Buch spricht jedenfalls eine unglaubliche, anhaltende Verletzung.

Nein.

Im Buch schreiben Sie, das deutschsprachige Theater sei in den falschen Händen und in ernster Gefahr. Inwiefern?

Weil der Erfolg beim Publikum kein ­Parameter mehr ist. Erfolg wird durch eine Kryptowährung definiert, sie heißt Bedeutung. Sie wird generiert von Kulturpolitikern, Kritikern und Theater-­Masterminds. Das Phänomen kennen alle Theaterleute gut. Ich gebe zu, dass ich es auch instrumentalisiert habe.

Das ist aber anderen besser gelungen. Nehmen wir den Volkstheater­direktor Kay Voges, der sein Haus leer gespielt hat und zum Dank nach Köln berufen wird. Wie ist das möglich?

Das Bedeutungstheater hat die letzten 30 Jahre dominiert. Ich denke, es ist jetzt vorbei. Aber die Blutspur, die man da gezogen hat, löscht man nicht über Nacht. Nicolas Stemann wird jetzt nach historisch schlechten Zuschauerzahlen in ­Zürich in mein geliebtes Bochum geholt.

Aber wer erlaubt ihm denn das?

Provinzielle Kulturpolitiker, die noch nicht verstanden haben, dass der Zug abgefahren ist. Und eine Findungskommissionsmafia von Leuten, die untereinander verhabert sind. Die Politiker leuchten kurz im Strohfeuer ihrer Personalentscheidungen. Was danach passiert, ist allen wurscht. Bedeutung treibt alles an. Der Applaus des Publikums ist schon vorbei, wenn ich nach der Vorstellung in der Kantine mein Bier trinke. Aber wenn eine Woche lang in der Zeitung steht, was für ein bedeutender Theatermensch ich bin, dann erhöht das auch meine Gage, weil ich damit ins nächstgrößere Theater ­hineinkomme. Aber das ist vorbei, wie gesagt. Ich war kürzlich in Kiel, meine Frau hat dort Horvath inszeniert, den ich eigentlich nicht mehr sehen wollte. Ich hab’s zu oft produziert und diese Determinierung ins Unheil ist in unserer Zeit schwer zu ertragen. Und was war? Ausverkauft bis unter die Nähte, rhythmischer Applaus. Weil das Publikum dort, wo sich jenseits vom Bedeutungszirkus niemand profilieren muss, mit einem gut gemachten Theaterabend mitleben will.