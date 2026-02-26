Der Mann, der Cortina erfand

Winterurlauber in Cortina d’Ampezzo kennen die anspruchsvolle Piste Canalone Franchetti im Skigebiet Faloria, mit dem Start auf 2.356 Meter, einer Neigung bis zu 51 Prozent und einer Länge von mehr als tausend Meter. Eine der schönsten Abfahrten in Cortina. Vielleicht ist ihnen die Via Franchetti aufgefallen, die zur Gondelbahn Funivia Faloria führt. Zwei Berghütten tragen den Namen Franchetti und ein wunderbares Hotel – die Villa Franchetti.

Wer jedoch Baron Franchetti war, hat wahrscheinlich weder die Aktiven der Olympiade noch die Tausenden Besucher interessiert.