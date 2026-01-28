Olympische Winterspiele: Wirtschaftsfaktor mit hohem Risiko

Wer über Kosten spricht, muss zunächst klären, wovon genau die Rede ist. Ein Teil der Ausgaben steckt im Organisationsbudget des jeweiligen Organisationskomitees. Ein anderer, oft größerer Teil betrifft Infrastruktur wie Bahn, Straßen, Sicherheitsmaßnahmen, Telekommunikation oder städtische Umbauten, die politisch gern als „Legacy“ verkauft werden, aber nicht automatisch durch Olympia ausgelöst wurden.

Zur Einordnung helfen drei Kostenblöcke, die in vielen Abrechnungen getrennt laufen:

Organisationskosten für Planung und Durchführung der Spiele, inklusive Personal, Transport, Zeremonien und temporärer Infrastruktur

Sportbezogene Investitionen in Wettkampfstätten und deren Umbau oder Neubau

Allgemeine Infrastruktur und „Legacy“-Projekte, oft mit langfristiger Finanzierung und politischem Eigeninteresse

Die Größenordnungen sind erheblich. Eine vielzitierte Vergleichsstudie der Universität Oxford beziffert die durchschnittlichen sportbezogenen Ausgaben der Winterspiele (ohne allgemeine Infrastruktur) auf 3,1 Milliarden US-Dollar im untersuchten Zeitraum 1960 bis 2016. Die Studie nennt zugleich Sochi 2014 als teuerste Winterspiele in dieser sportbezogenen Abgrenzung mit 21,9 Milliarden US-Dollar und beschreibt systematische Kostenüberschreitungen als Regelfall.