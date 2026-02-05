Buona fortuna für Mailand Cortina 2026: Österreichische Lotterien senden Glückwünsche an das Olympic Austria Team

Wenn am Freitag, 6. Februar 2026, in Italien das olympische Feuer entzündet wird, beginnen die Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026 offiziell. Die Spiele laufen bis 22. Februar und verteilen sich auf mehrere Austragungsorte in Norditalien.

Die Österreichischen Lotterien nutzen den Start für eine öffentliche Glückwunschbotschaft an das Olympic Austria Team. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben seit 1991 Premium Partner des Österreichischen Olympischen Comités und begleitet die Zusammenarbeit damit seit 35 Jahren. Für Mailand Cortina 2026 treten die Lotterien zudem als Top Partner des Austria House auf, das während der Spiele als rot weiß roter Treffpunkt für Athletinnen, Athleten, Delegationen und Gäste dienen soll.

Generaldirektor Erwin van Lambaart verweist in der Aussendung auf die finanzielle Dimension der Sportförderung und spricht von mehr als zwei Milliarden Euro, die seit Gründung in die österreichische Sportlandschaft geflossen seien. ÖOC Präsident Horst Nussbaumer hebt wiederum hervor, die Kooperation gehe über klassisches Sponsoring hinaus und sei auch ein gemeinsames Bekenntnis zu Verantwortung, Nachhaltigkeit und der Förderung vom Nachwuchs bis zur Spitze.

Laut der Mitteilung schickt Österreich 2026 insgesamt 115 Olympia Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Italien, breit aufgestellt in den klassischen Wintersportdisziplinen. Verbunden ist das mit einem Wunsch, der in diesen Tagen routiniert klingt und doch alles meint: Erfolg, Sicherheit, unvergessliche Momente und vor allem ein gesundes Heimkommen.