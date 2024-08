Der alte Kaiser im Rausch des Todes

Immer tiefer dringt Geiger während des Gesprächs in die Seelenwelten des Kaisers ein: "Die allermeisten Menschen klammern sich an geringere Dinge als Kaiserkronen. Karl war Schüler von Erasmus von Rotterdam, ein völlig innerlicher Mensch, der aber immer draußen ist, immer auf den Schlachtfeldern. Mit 16 spanischer König. Mit 20 deutscher Kaiser. Kann sich nie um sich selber kümmern, ist immer Repräsentant von etwas, das so unfasslich groß und komplex ist, dass er die Widersprüche im Reich nicht auflösen kann. Alles, was er tut, ist für etwas gut und für etwas anderes schlecht. Und er hatte, glaube ich, Angst davor, sich weiter zu korrumpieren. Denn an so einer Schaltstelle der Macht über fast 40 Jahre wird man hartherzig und zynisch."

Geigers Karl aber nicht, so wie er auf seiner letzten Kopfreise das Übermaß des Lebensmisslingens zu minieren versucht. Der Aufbruch mit Geronimo gleicht dem in die Freiheit. Geronimo hieß drei Jahrhunderte später ein großer Kriegshäuptling der Apachen, Laredo in Texas ist ein stereotyper Western-Ort, und tatsächlich scheint Karl mit Schießkunststücken die Abenteuer einer versäumten Jugend nachzuholen.

Und welch aufmerksame Pointe, dass der Kaiser, der das Pferd nicht mehr ersteigen kann, als umgekehrter Don Quixote den Maulesel reitet und das Kind den Klepper! Von zentraler Bedeutung ist eine verbürgte Episode aus dem Leben des Monarchen, der sich von seinem Gefolgsmann Tizian porträtieren ließ. Dem Siebzigjährigen entfiel der Pinsel, und da bückte sich der Kaiser zum Entsetzen des Hofstaats zur Erde: Es gebe ja viele Kaiser, aber nur einen Tizian. "Ein ganz wichtiger Moment in der Geschichte der Emanzipation der Kunst", fügt Geiger hinzu.