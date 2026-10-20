Weizen und Klimawandel: Mehr CO₂ verändert Gluten und Backqualität, zeigt Feldversuch

Der Klimawandel könnte die Qualität von Weizen verändern, einem der wichtigsten Grundnahrungsmittel der Welt. Forschende des Leibniz-Instituts für Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München haben untersucht, wie sich ein höherer CO₂-Gehalt der Luft auf die Eiweiße im Korn auswirkt. Bei erhöhtem CO₂ sank der Gehalt an Glutenproteinen, die für die Backqualität entscheidend sind.

Auch der Proteingehalt insgesamt ging bei neun von zehn Sorten zurück, um 1,9 bis 10,3 Prozent. Nur die Sorte Hyvega legte um 2,7 Prozent zu. Weniger Gluten ging in der Untersuchung mit einer schlechteren Backqualität einher. Die Studie ist am 20. September im Fachjournal Food Chemistry erschienen.