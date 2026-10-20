Gault&Millau 2027: Rachinger ist Koch des Jahres, Obauer sperren am 26. Oktober zu

Der Gault&Millau 2027 hat einen neuen Koch des Jahres: Philip Rachinger vom Restaurant Ois im oberösterreichischen Neufelden. Der Guide hat seine Bewertungen am Montagabend in Wien präsentiert. Die Auszeichnung trägt heuer erstmals den Namen Chef of the Year.

Rachinger führt den Familienbetrieb Mühltalhof in sechster Generation. Das Ois hat nur fünf Tische und serviert ein Überraschungsmenü, dessen Reihenfolge die Gäste vorab nicht kennen. Der Guide bewertet das Restaurant mit 18,5 von 20 Punkten und vier Hauben. Ausgebildet wurde Rachinger unter anderem im Wiener Steirereck und bei Pierre Gagnaire in London.