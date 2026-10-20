Weissensee: Die Kärntner Gemeinde zählt 758 Einwohnerinnen und Einwohner und hat dennoch acht ausgezeichnete Betriebe. Fünf davon wurden aufgewertet. Sandra Egger, Küchenchefin im Das Leonhard, zählt zu den starken Frauen des Jahrgangs.

Die Forelle: 18,5 Punkte, vier Hauben Rouge Noir: 17 Punkte, neu mit vier Hauben Das Loewenzahn: drei Hauben, Punkteplus Biohotel Gralhof: drei Hauben, Weinkarte des Jahres mit Österreich-Schwerpunkt Hotel zum Weissensee: neu mit drei Hauben Das Leonhard: neu mit drei Hauben Wirtshaus by Stefan Glantschnig: neu bewertet, zwei Hauben

Arlberg: St. Anton stellt mit Noemi Zagoni und Janina Trogisch zwei Award-Gewinnerinnen. Das Arlicious startet mit vier Hauben, das Elements mit drei, das Museum wurde mit zwei Hauben neu aufgenommen. In Lech steigerten fünf der 17 bewerteten Betriebe ihre Punkte, das La Fenice schaffte den Sprung zu drei Hauben.

Oberösterreich: Neben dem Chef of the Year kommt auch das Wirtshaus des Jahres aus dem Bundesland. Das Landgasthaus Reif der Familie Haberfellner im Eferdinger Becken holte die erste Haube. Das Genießerhotel Bergergut in Afiesl ist Gourmethotel des Jahres und erhielt erstmals vier Hauben.

Graz und Steiermark: Graz ist die dynamischste Landeshauptstadt: Acht Betriebe steigerten ihre Punkte. Die Genießerei am Markt gewinnt zwei Hauben dazu, Artis und Starcke Haus je eine. Neu bewertet sind das Vina mit drei und das Rauch&Rebe mit zwei Hauben. Die ganze Steiermark kommt auf 19 Aufwertungen, elf neue Betriebe und sechs Lokale mit einer zusätzlichen Haube.