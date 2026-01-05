Die 7 besten Restaurants Europas

Jan Hartwig hat sich mit „JAN“ im Rekordtempo an die europäische Spitze gekocht. Das Restaurant steht in den OAD-Listen weit vorn und ist im Michelin-Universum mit drei Sternen ausgezeichnet – moderne Hochküche mit deutscher Handschrift, weit weg vom alten Fine-Dining-Schwulst.

jan-hartwig.com