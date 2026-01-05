News Logo
ABO

Die 7 besten Restaurants Europas

Subressort
Kulinarik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Artikelbild

Ein Blick in Rasmus Munks preisgekröntes Restaurant „Alchemist“ in Kopenhagen.

©Photo Claes Bech Poulsen
  1. home
  2. Leben
  3. Kulinarik

Von Kopenhagen bis ins Baskenland, von München bis ans spanische Atlantikufer: Top-Restaurants wie das „Alchemist“ oder „De Librije“ prägen die europäische Spitzenküche – und sind Pilgerorte für Foodies.

von

Europa ist nach wie vor das Epizentrum der Fine-Dining-Szene. Ranglisten wie „The World’s 50 Best Restaurants“ und das OAD-Europe-Ranking (Opinionated About Dining) werden von europäischen Adressen dominiert – mit einem klaren Schwerpunkt in Skandinavien, Spanien, Deutschland und der Schweiz.

Alchemist, Kopenhagen (Dänemark)

Rasmus Munks „Alchemist“ führt das OAD-Europe-Ranking an und gilt als eines der radikalsten Restaurants der Welt: Multi-Sense-Menü, politisch aufgeladene Gerichte, hochpräzise Technik. Ein Küchenlabor, das eher an Kunstperformance erinnert als an klassisches Dinner.

alchemist.dk

Etxebarri, Atxondo (Spanien)

Im baskischen Hinterland perfektioniert Victor Arguinzoniz das Spiel mit Feuer. Fast alles kommt vom Grill, aber in einer Feinheit, die Etxebarri seit Jahren in den Spitzenregionen der globalen 50-Best-Listen hält.

asadoretxebarri.com

Frantzén, Stockholm (Schweden)

Björn Frantzén kombiniert nordische Produktküche mit japanischer Präzision. Sein Restaurant taucht regelmäßig unter den weltweiten Top Ten auf und ist mit drei Michelin-Sternen dekoriert – ein Hotspot für alle, die „New Nordic“ auf höchstem Niveau erleben wollen

restaurantfrantzen.com

JAN, München (Deutschland)

Blurred image background
JAN, München (Deutschland)

„JAN“-Chef Jan Hartwig

 © IMAGO / Emmanuele Contini

Jan Hartwig hat sich mit „JAN“ im Rekordtempo an die europäische Spitze gekocht. Das Restaurant steht in den OAD-Listen weit vorn und ist im Michelin-Universum mit drei Sternen ausgezeichnet – moderne Hochküche mit deutscher Handschrift, weit weg vom alten Fine-Dining-Schwulst.

jan-hartwig.com

Schloss Schauenstein, Fürstenau (Schweiz)

In einer Bündner Schlosskulisse inszeniert Andreas Caminada eine Küche, die Regionalität und Eleganz verbindet. Drei Michelin-Sterne und Topplatzierungen in europäischen Rankings machen das kleine Fürstenau zum großen Ziel für Gourmet-Reisende.

schauenstein.ch

DiverXO, Madrid (Spanien)

Blurred image background
DiverXO, Madrid (Spanien)

„DiverXO“-Küchenchef David Muñoz

David Muñoz’ „DiverXO“ ist wild, laut, maximal verspielt – aber technisch brillant. Das Drei-Sterne-Restaurant gilt als eines der kreativsten Projekte Europas und schafft regelmäßig spektakuläre Sprünge in internationalen Bestenlisten.

diverxo.com

De Librije, Zwolle (Niederlande)

Jonnie Boer zeigt, wie radikal regional niederländische Küche sein kann – und wie elegant. Drei Michelin-Sterne, hohe Platzierungen in europäischen Rankings und eine extrem treue Stammkundschaft machen De Librije zum Klassiker der europäischen Fine-Dining-Landschaft.

librije.com

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die besten 7 Restaurants Österreichs
Kulinarik
Die besten 7 Restaurants Österreichs
Die besten Neueröffnungen 2025
Essenz
Die besten Neueröffnungen 2025
Das waren die 7 spannendsten Food-Trends 2025
Kulinarik
Das waren die 7 spannendsten Food-Trends 2025
Die beliebtesten Weihnachtsessen: Raclette, kalte Platte und Suppe
Kulinarik
Die beliebtesten Weihnachtsessen: Raclette, kalte Platte und Suppe
Glutamat: Die Legende vom „Chinarestaurant-Syndrom“ wankt
Kulinarik
Glutamat: Die Legende vom „Chinarestaurant-Syndrom“ wankt
Best of Schokolade aus Österreich
Essenz
Best of Schokolade aus Österreich
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER