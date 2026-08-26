Fit fürs Leben: Wie Kinder und Jugendliche Selbstständigkeit lernen

Grob kann man zehn Kategorien identifizieren, in denen der Nachwuchs bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres halbwegs sattelfest sein sollte:

Umgang mit Geld

Zeitmanagement

Konfliktlösung

Verantwortung

Kommunikation

Kochen und Ernährung

Gesundheit

Haushalt

Digitale Sicherheit

Arbeit

Je nachdem, wie alt die Kinder bereits sind, kann man ihnen schon früh aus jeder Kategorie unterschiedliche Fähigkeiten und Aufgaben zutrauen. Schon im Kindergarten können Kinder lernen, um Hilfe zu bitten, über Gefühle zu sprechen, Spielzeug am Ende eines Tages wieder zurück an seinen Platz zu legen und Frustration auszuhalten. Besonders wichtig ist in diesem Alter die Erkenntnis, dass eigene Taten Konsequenzen haben.

Im Volksschulalter kann langsam der Umgang mit Geld in Angriff genommen werden: Sparen, Preisvergleiche und die Verwaltung des eigenen Taschengelds sind wichtige erste Schritte. In diesem Alter kann das Kind sein Geschirr schon in die Geschirrspülmaschine räumen, Müll trennen und das Kinderzimmer halbwegs in Ordnung halten. Anhand von Hausübung, Schule und Freizeitaktivitäten kann geübt werden, Zeit einzuteilen und Termine einzuhalten. Eltern sollten ihrem Nachwuchs schon früh die Zeit geben, bei Problemen eigene Ideen oder Lösungsstrategien zu entwickeln. In der Volksschule können die meisten Kinder schon ihren Schulweg bewältigen und wissen, wie man Smartphones bedient.