ABO

Wie ein Hauch Sonne auf der Zunge: Zitronenrisotto

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Das Zitronenrisotto ist in einem kräftigen Kalbsfond gekocht
©APA, dpa, gms, Julia Uehren, loeffelgenuss.de
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Der Jänner ist vielen Menschen ein Graus, weil er – nach der hell erleuchteten Weihnachtzeit – oft trist und grau wirkt. Was dagegen hilft? Dieses wunderbar frische Zitronenrisotto. Es bringt quasi ein bisschen Sonne auf die Zunge.

von

Die Basis bildet ein klassisches Risotto. Ich verwende dafür Kalbsfond, weil ich den kräftigen Gegenspieler zur Frische der Zitrone mag. Für eine leichtere und vegetarische Variante empfehle ich eine gute Gemüsebrühe. Für das Zitronenaroma nutze ich den Abrieb einer kompletten Bio-Zitrone, für den Zitronensaft nur eine halbe Zitrone, da durch den Riesling bereits eine schöne Säure vorhanden ist. Bei der Petersilie rate ich, nicht zu sparen: Ihr Grün bringt Farbe ins Spiel und ihr Kräuteraroma noch eine schöne Würze ins Gericht.

Zu unserem Zitronenrisotto habe ich ein auf der Haut knusprig gebratenes Zanderfilet serviert. Aber auch Garnelen oder im nahenden Frühjahr Spargel sind passende Begleiter.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/

KÖLN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/loeffelgenuss.de/Julia Uehren

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Luftqualität wurde mit einem mobilen Labor bestimmt
Technik
Schweizer Studie klärt Ursachen für den starken Smog in Sarajevo
Untersucht wurde vor allem das Vorhofflimmern
Technik
Smartwatches können Herzrhythmusstörungen entdecken helfen
Letzte Ruhe für den Modedesigner Valentino in Rom
Schlagzeilen
Rom verabschiedet sich von Modekaiser Valentino
Hohe Dosierung von Vitamin D kann schaden
Gesundheit
Gesunde brauchen laut Forschern keine Vitamin-D-Ergänzung
Wenn es schnell gehen muss, greift man oft zum Trockenshampoo
Gesundheit
"Öko-Test" warnt vor umstrittenem Stoff in Trockenshampoos
Threads wird zukünftig Werbung beinhalten
Technik
Jetzt kommt Werbung in die Threads-Timelines
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER