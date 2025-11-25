News Logo
ABO

Wer lieber keinen vorgeschnittenen Salat essen sollte

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Vorgeschnittene Salate können gesundheitsgefährdende Keime enthalten
©APA, dpa-tmn, Robert Günther
Mühsam einzelne Blätter vom Salatkopf zupfen: Dafür hat in der Küche nicht jeder Zeit. Wer stattdessen zu vorgeschnittenen Salaten aus dem Sackerl greift, sollte aber gut auf Hygiene achten. Heißt: Sich von dem Wort "vorgewaschen" auf der Verpackung nicht in die Irre führen lassen und die Blätter vor dem Verzehr noch einmal gründlich durchspülen.

von

Denn vorgeschnittene Salate können mit gesundheitsgefährdenden Keimen belastet sein. Zu diesem Ergebnis kommen Expertinnen und Experten, die Proben aus dem Einzelhandel ausgewertet haben.

Was dabei entdeckt wurde:

"Die Befunde bestätigen, dass verzehrfertige Blattsalate eine Quelle für Salmonellen- und STEC-Infektionen beim Menschen sein können", so der Verbraucherschützer Markus Tielke.

Im feuchten Klima eines Plastiksackerls finden Keime gute Bedingungen vor, um sich zu vermehren - vor allem dann, wenn Salate nicht ausreichend gekühlt werden.

Lebensmittelinfektionen können für Menschen mit einer geschwächten Immunabwehr - etwa aufgrund von Vorerkrankungen - gefährlich werden.

Betroffene sollten vorsichtshalber auf vorgeschnittene und verpackte Salate verzichten. Besser: Salate selbst zubereiten und dafür frische und gründlich gewaschene Zutaten nutzen.

Wer eine gesunde Immunabwehr hat, kann vorgeschnittene Salate ohne Probleme essen, vorausgesetzt sie wurden gründlich gewaschen. Weitere Tipps:

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Robert Günther/Robert Günther

