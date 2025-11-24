News Logo
ABO

17 Minderjährige aus Sekte in Kolumbien befreit

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die kolumbianischen Behörden haben nach eigenen Angaben 17 Kinder und Jugendliche aus einer unter Kindesmissbrauchsverdacht stehenden Sekte befreit. Die Minderjährigen seien "gerettet" worden, erklärte die Einwanderungsbehörde des Landes am Sonntag im Onlinedienst X. Nach Polizeiangaben stammen die Kinder und Jugendlichen aus verschiedenen Ländern, darunter seien auch US-Bürger. Es gebe Hinweise darauf, dass einige von ihnen entführt worden sein könnten, hieß es.

von

Betroffen ist die in den 80er-Jahren gegründete Sekte Lev Tahor. Sie praktiziert eine ultraorthodoxe Form des Judentums, weibliche Mitglieder verhüllen sich von Kopf bis Fuß in schwarzen Gewändern. Gegen die Sekte war in den vergangenen Jahren in mehreren Ländern ermittelt worden, mehrere Anführer der Sekte werden von Interpol gesucht.

Vor einem Jahr hatten die Behörden in Guatemala 160 Kinder aus einer Siedlung von Lev Tahor befreit. Die Staatsanwaltschaft sprach damals vom Verdacht auf Kindesmisshandlung, Vergewaltigung und erzwungene Schwangerschaften.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Finger sind wichtiges Werkzeug für mathematisches Lernen
Technik
Studie: Finger-Rechnen ist Sprungbrett für Mathematik-Erfolg
Kinder, die nie mit den Fingern zählten, schnitten am schwächsten ab
Gesundheit
Studie: Finger-Rechnen ist Sprungbrett für Mathematik-Erfolg
CD388 ist ein neues, vielfach wirksames Konjugat aus Zanamivir
Gesundheit
Lang wirksames Präventionsmedikament gegen Influenza
CITES thematisiert auch erstmals Handelsverbot für einige Hai-Arten
Technik
Elefanten, Haie und Aale im Fokus der Artenschutzkonferenz
Das selbst gemachte Futter an einer schattigen Stelle aufhängen
Gesundheit
Rezepttipp: Vogelfutterkekse selbst machen
Stollen sollte kühl, dunkel und trocken gelagert werden
Gesundheit
Was steckt alles im Stollen? Die Zutatenliste verrät's
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER