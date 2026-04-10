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Was für gefriergetrocknete Früchte spricht - und was dagegen

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Gefriergetrocknete Früchte bewahren Geschmack, Farbe und Vitamine
©APA, dpa, Zacharie Scheurer, GMS
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Ob Erdbeere, Heidelbeere, Mango oder Ananas: Wenn man erst einmal anfängt, von gefriergetrockneten Früchten zu naschen, kann man nicht aufhören. Geht es Ihnen auch so? Muss wohl so sein: Denn das Angebot im Handel wird immer größer. Sie punkten mit knackigem Biss, leuchtender Farbe und intensivem Aroma. Praktisch sind sie obendrein: kein Schälen, kein Zupfen, kein Aufwand. Bleibt die Frage: Wie gesund ist das eigentlich?

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Streng genommen sind gefriergetrocknete Früchte wie kleine Zeitkapseln der Natur. Genau dann, wenn Früchte vollkommen reif sind, Süße, Säure und Aroma ihren Höhepunkt erreicht haben, werden sie schonend getrocknet. Wie, beschreibt das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) so:

Die Fruchtstücke werden bei Temperaturen von bis zu minus 85 Grad schockgefrostet. Dabei gefriert das enthaltene Wasser so schnell, dass die Zellen intakt bleiben. Beim vergleichsweise langsamen Einfrieren zu Hause dehnt sich das Wasser aus und lässt die Zellen platzen. Dadurch wird Obst beim Auftauen matschig.

Beim Gefriertrocknen hingegen wird den Fruchtstücken nach dem Einfrieren durch Unterdruck im Vakuum das Wasser entzogen. Das dauert mehrere Stunden. Dabei überspringt das gefrorene Wasser den flüssigen Zustand und wird sofort gasförmig.

Das klingt aufwendig? Ist es auch. Das Verfahren braucht sehr viel Energie, so das BZfE.

Die Früchte kommen oft aus weit entfernten Ländern, so dass die Transportwege der Produkte demzufolge auch weit sind. Auf der Verpackung ist das in der Regel nicht zu erkennen, da es für die Herkunft von verarbeitetem Obst keine Kennzeichnungspflicht gibt.

Und zwei weitere Punkte stehen auf der Negativseite: Die Produkte sind teurer als frisches oder tiefgefrorenes Obst - und süßer. Denn der Zuckergehalt ist deutlich höher als bei frischem Obst – bei Erdbeeren beträgt er zum Beispiel das Zehnfache.

Apropos süß: Mit Schokolade überzogen gehören gefriergetrocknete Früchte trotz des fruchtigen Kerns zu den Süßigkeiten.

Durch das Gefriertrocknungsverfahren bleiben so gut wie alle Vitamine und Aromastoffe der Lebensmittel erhalten, genau wie Farbe und Struktur. Daher sind gefriergetrocknete Früchte hochwertige Lebensmittel. Als ein guter Vorrat können sie über die Zeit hinweghelfen, in der das Lieblingsobst keine Saison hat.

Da den Früchten das Wasser fehlt und sie dadurch auch viele Ballaststoffe enthalten, halten es die Ernährungsprofis für sinnvoll, genug Wasser dazu zu trinken.

Ein weiterer Vorteil gefriergetrockneter Früchte sei die lange Haltbarkeit - ganz ohne Konservierungsstoffe. Nach dem Öffnen sollte die Packung allerdings luftdicht verschlossen oder der Inhalt in eine gut schließende Dose umgefüllt werden. So bleibt alles knusprig und schimmelt nicht.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer

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