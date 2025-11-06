News Logo
Versunkener Apfelkuchen: Für die Süße sorgt nur Dattelpaste

Gesundheit
Apfelkuchen lässt sich auch ohne Haushaltszucker backen
©Susann Kreihe, APA, dpa-tmn
Vor allem im Herbst und Winter ist der Apfelkuchen ein Klassiker. Es gibt ihn in unzähligen Varianten – und man kann ihn auch ohne Haushaltszucker backen. Ein Rezept für einen versunkenen Apfelkuchen hat Susann Kreihe, Rezept- und Kochbuchautorin, kreiert. Es stammt aus ihrem Buch "Lieblingskuchen ohne Zucker. Käsekuchen, Donauwelle & Co. natürlich süß backen" vom Christian Verlag. So geht's:

Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Springform mit Butter einfetten, von den Mandelblättchen 3 EL abnehmen und beiseitestellen. Mit dem Rest die Form ausstreuen.

Übrigens: Der Kuchen schmeckt auch mit anderem Obst als Garnitur – etwa Himbeeren oder Zwetschgen. Im Winter bieten sich gefrorene Beeren oder gefrorene Mango an.

