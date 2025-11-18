News Logo
ABO

Veganer Schoko-Lebkuchen siegte bei Blindverkostung

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Der VKI ließ zehn Sorten nach Geruch, Konsistenz, Geschmack bewerten
©APA, dpa, gms, Daniel Karmann
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat in einer Blindverkostung die beliebtesten Lebkuchen ermittelt. "Eindeutiger Sieger" im Geschmackstest ist ein veganes Discounter-Produkt mit dunkler Schokolade, berichteten die Konsumentenschützer am Dienstag: "Die 'Schoko-Lebkuchen Herzen Sterne Brezeln Zartbitter' von Favorina überzeugen mit 73 von 100 Punkten." Insgesamt wurden drei Schoko-Lebkuchen für gut befunden, der Großteil hat mittelmäßig gemundet.

von

65 Verkosterinnen und Verkoster hatten zehn mit Milch- oder Zartbitterschokolade überzogene Lebkuchen probiert, ohne zu wissen, welche Marke sich dahinter verbarg. Bewertet wurden Aussehen, Geruch, Konsistenz, Geschmack und der Schokoladeanteil.

83 Prozent der Testesser gaben an, sie würden das vegane Produkt kaufen. Der Lebkuchen ist bei Lidl in 500 Gramm-Kartons erhältlich. Weiters wussten die Testerinnen und Tester Douceur "Mini Lebkuchen Vollmilch" und Pirker "Original Mariazeller Honiglebkuchen Magnus" zu schätzen: Douceur Milchschokolade-Lebkuchen von Penny erreichte als einziger bei allen Verkostungsparametern ein "gut". Ihn wollen, so wie auch den Pirker-Lebkuchen, 58 Prozent der Testesser aufs Kassenband legen. Das Pirker-Erzeugnis aus Mariazell ist das einzige, das noch Roggenmehl und Honig enthält - so, wie das Lebensmittelbuch Lebkuchen beschreibt.

Aus gesundheitlicher Perspektive empfiehlt sich Genuss in Maßen: Selbst die "Mini"-Schokolade-Lebkuchen in der Verkostung liefern etwa 40 bis 50 Kilokalorien pro Stück, die großen 110 bis 120 Kilokalorien. Der Nutri-Score aller Testprodukte liegt im Bereich D oder E.

NÜRNBERG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Daniel Karmann/Daniel Karmann

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Schwarze Strukturen im Gestein wurden von Mikroorganismen vor 2,5 Mrd. Jahren hinterlassen
Technik
Forscher und KI fanden "Echo des Lebens" in Mrd. Jahre altem Gestein
Sondersitzung zum Fall der toten Patientin
Politik
Tote Patientin - OÖG: Keine Fehler von Ärzten und Pflege
Hundebesitzer fühlen sich durchschnittlich wohler
Gesundheit
Streicheln von Tieren steigert das Wohlbefinden
Streicheln steht klar positiv mit dem Wohlbefinden in Zusammenhang
Technik
Tiroler Studie verknüpft Streicheln von Tieren mit Wohlbefinden
Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt
Politik
Mord und Suizid in Stockerau
Linzer Hauptplatz rückt in Zentrum von öffentlicher Silvesterparty
Reisen & Freizeit
Linz feiert Silvesterparty wieder am Hauptplatz
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER