Veganer Schoko-Lebkuchen siegte bei Blindverkostung

65 Verkosterinnen und Verkoster hatten zehn mit Milch- oder Zartbitterschokolade überzogene Lebkuchen probiert, ohne zu wissen, welche Marke sich dahinter verbarg. Bewertet wurden Aussehen, Geruch, Konsistenz, Geschmack und der Schokoladeanteil.

83 Prozent der Testesser gaben an, sie würden das vegane Produkt kaufen. Der Lebkuchen ist bei Lidl in 500 Gramm-Kartons erhältlich. Weiters wussten die Testerinnen und Tester Douceur "Mini Lebkuchen Vollmilch" und Pirker "Original Mariazeller Honiglebkuchen Magnus" zu schätzen: Douceur Milchschokolade-Lebkuchen von Penny erreichte als einziger bei allen Verkostungsparametern ein "gut". Ihn wollen, so wie auch den Pirker-Lebkuchen, 58 Prozent der Testesser aufs Kassenband legen. Das Pirker-Erzeugnis aus Mariazell ist das einzige, das noch Roggenmehl und Honig enthält - so, wie das Lebensmittelbuch Lebkuchen beschreibt.

Aus gesundheitlicher Perspektive empfiehlt sich Genuss in Maßen: Selbst die "Mini"-Schokolade-Lebkuchen in der Verkostung liefern etwa 40 bis 50 Kilokalorien pro Stück, die großen 110 bis 120 Kilokalorien. Der Nutri-Score aller Testprodukte liegt im Bereich D oder E.