Überreife Bananen enthalten Alkohol

Grüne Bananen enthalten noch keinen Alkohol, reife Bananen bilden zwar langsam Alkohol, jedoch ist das nicht immer der Fall. Falls doch, entstehen nur geringe Mengen bis 1,4 Gramm pro Kilogramm. In überreifen Bananen, also die von außen schon komplett braun gefärbt sind, ist allerdings in jedem Fall Alkohol enthalten. "Der höchste hier ermittelte Wert lag bei 7,37 Gramm pro Kilogramm", melden Expertinnen und Experten und warnen vor Promille-Folgen: "Vulnerable Gruppen wie Säuglinge und Kleinkinder, aber auch Menschen, die auf eine Alkoholaufnahme verzichten möchten, sollten daher überreife Bananen meiden."

Es gibt allerdings eine Einschränkung: Beim Backen und Kochen verflüchtigt sich der Alkohol. Also lassen sich überreife Bananen doch noch retten, etwa in Bananenbrot oder in Muffins und Pancakes.

Das Wissen um die Bananenfarbe lässt sich auch gesundheitlich nutzen, denn auch die Nährstoffzusammensetzung variiert je nach Farbe. Unreife, grüne Bananen enthalten viel resistente Stärke, diese wird im Dünndarm nicht verdaut und wirkt wie ein Ballaststoff. "Sie kann die Darmgesundheit fördern und lässt den Blutzucker langsamer ansteigen", so Krehl.

Mit zunehmender Reife wird diese Stärke jedoch durch Enzyme in Zucker umgewandelt. Gelbe Bananen schmecken daher süßer und liefern schnell verfügbare Energie.