ABO

Überreife Bananen enthalten Alkohol

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
++ ARCHIVBILD ++ Braune Bananen sind nicht für Babys geeignet
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Erst sind es nur ein paar braune Flecken, doch wenn man Bananen zu lange liegen lässt, kann man fast zusehen, wie sie im Nu komplett braun sind. Das empfinden die einen als Makel, andere verwenden sie für den Babybrei. "Auf gar keinen Fall", widerspricht Ernährungsexpertin Daniela Krehl. Verfärbt sich die Banane von gelb nach braun entsteht durch natürliche Gärung Alkohol - je länger die Banane reift, desto mehr.

von

Grüne Bananen enthalten noch keinen Alkohol, reife Bananen bilden zwar langsam Alkohol, jedoch ist das nicht immer der Fall. Falls doch, entstehen nur geringe Mengen bis 1,4 Gramm pro Kilogramm. In überreifen Bananen, also die von außen schon komplett braun gefärbt sind, ist allerdings in jedem Fall Alkohol enthalten. "Der höchste hier ermittelte Wert lag bei 7,37 Gramm pro Kilogramm", melden Expertinnen und Experten und warnen vor Promille-Folgen: "Vulnerable Gruppen wie Säuglinge und Kleinkinder, aber auch Menschen, die auf eine Alkoholaufnahme verzichten möchten, sollten daher überreife Bananen meiden."

Es gibt allerdings eine Einschränkung: Beim Backen und Kochen verflüchtigt sich der Alkohol. Also lassen sich überreife Bananen doch noch retten, etwa in Bananenbrot oder in Muffins und Pancakes.

Das Wissen um die Bananenfarbe lässt sich auch gesundheitlich nutzen, denn auch die Nährstoffzusammensetzung variiert je nach Farbe. Unreife, grüne Bananen enthalten viel resistente Stärke, diese wird im Dünndarm nicht verdaut und wirkt wie ein Ballaststoff. "Sie kann die Darmgesundheit fördern und lässt den Blutzucker langsamer ansteigen", so Krehl.

Mit zunehmender Reife wird diese Stärke jedoch durch Enzyme in Zucker umgewandelt. Gelbe Bananen schmecken daher süßer und liefern schnell verfügbare Energie.

ARCHIV - Überreife Bananen enthalten Alkohol: je brauner die Schale, desto höher der Alkoholgehalt durch natürliche Gärung. (zu dpa: «Braune Banane ist unappetitlich? Sie macht Babys beschwipst») Foto: Heiko Wolfraum/dpa/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Zu Boden fallende Babys klettern in ein Sparschwein
Technik
So seltsam ist das neue Spiel "Tingus Goose"
Man sollte ständig Selbstliebe üben
Gesundheit
Mehr Selbstliebe ist ein wichtiger Bestandteil des Alltags
Ein paar Reste bleiben trotzdem zurück
Gesundheit
Wie bekommt man die Reste aus der Ketchupflasche?
Prinz Harry bei seiner Ankunft vor dem High Court in London
Politik
Klage gegen "Daily Mail": Prinz Harry tritt in Zeugenstand
Tempo 30: in Bologna von Verwaltungsgericht gekippt
Politik
Verwaltungsgericht kippt Tempo-30-Zonen in Bologna
Stuff Bubble bietet Spülbecken, Wassertank und Kühlschrank in einem
Gesundheit
Luftmöbel für Camping-Vans sollen Gewicht und Geld sparen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER